Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья постепенно становится главной звездой промоушна. Боец нигерийского происхождения показывает яркие бои, не нудит на пресс-конференциях и, самое главное, не проигрывает.

Отсутствие поражений – лучшая промоакция для любого бойца в любом промоушне. В UFC у Адесаньи 9 побед, 4 из них он одержал досрочно. Всего боец провел 20 поединков, в 15 боях он уничтожал соперников нокаутами. А отправляли ли на канвас самого Адесанью? По правилам MMA, очевидно, нет, его рекорд идеален, но параллельно со смешанными единоборствами спортсмен выступал и по правилам кикбоксинга, а там все было не так гладко.

Рекорд Адесаньи в кикбоксинге тоже впечатляет – целых 75 побед. Но есть и 5 поражений, среди которых – 1 нокаутом. На турнире Glory of Heroes Адесанью уделал бразилец Алекс Перейра. Сейчас ему 33 года, а его рекорд в ММА – 3-1. Нокаут от Перейры в 2017-м был реваншем: годом ранее Адесанья уступил ему же решением судей. Жесткое поражение дало понять Исраэлю, что с кикбоксингом пора завязывать – бой стал для него последним. Зато через пару месяцев он выиграл свой первый чемпионский пояс по смешанным единоборствам – в австралийском промоушне AFC.

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Перейра и Адесанья точно никогда больше не встретятся ни в ринге, ни в октагоне, зато у бразильца теперь есть видео, которое он сможет смаковать вместе с внуками. Просто полюбуйтесь на этот мощный хук в подбородок с левой. Андерсон Силва, Пауло Коста и Роберт Уиттакер не смогли, а у малоизвестного кикбоксера получилось.

Исраэль Адесанья подерется с чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем в главном событии турнира UFC 259.

При взвешивании боец оказался на 2 кг легче границы полутяжелого веса (93 кг).

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