Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев победил американца Дрю Добера на турнире UFC 259.
Махачев задушил Добера ручным треугольником в начале третьего раунда.
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Считается, что Адесанья никогда не был в нокауте. Это не так
- Одним из угловых поединка был Хабиб Нурмагомедов.
- На счету Махачева стало 19 побед и 1 поражение, у Добера теперь 23 победы и 10 поражений.
- Бойцы должны были встретиться в 2016-м, но поединок отменился, так как в крови Махачева нашли следы мельдония, которые остались после операции на сердце.
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