Ислама Махачева не было полтора года – за это время в UFC многое изменилось, а именно лучший боец P4P и чемпионы в 5 дивизионах. Бойцы опускались и поднимались в рейтингах в зависимости от результатов поединков, а Ислам Махачев не дрался, однако оставался в топ-15 легкого веса. Это ничего: помимо него есть и другие бойцы, которые не активничали с 2019-го и все еще присутствуют в рейтинге. Но никто из них за полтора года простоя не поднялся в рейтинге. В сентябре 2019 года Махачев был 15-м, в марте 2021-го он 14-й. Были моменты, когда Ислам поднимался и до 12-й строчки – непонятно, за какие заслуги.

Полтора года без боев – в том числе вина Махачева. Когда поединки срываются из-за травм или коронавируса, это отчасти воля случая, но нельзя снимать вину с бойца и его тренерского штаба. Очевидно, что большинства травм можно избежать, а заражение инфекцией если не предотвратить, то перестраховаться и просто лишний раз не контактировать ни с кем за несколько дней до боя. Что о популярной в команде Хабиба свинке, то сам Ислам заявил, что всех перезаражал Нурмагомедов. Выход тот же – изоляция.

За 5,5 лет в UFC Ислам Махачев провел 9 боев, что в целом не худший результат. Ислам идет на серии из 7 побед, и это второй результат в легком весе после Чарльза Оливейры. Только вот бразилец провел 8 победных схваток за 2,5 года, а Ислам – почти за 5 лет. Можно сколько угодно обвинять свинку, коронавирус и другие напасти, но проблема явно не в этом, когда на твоих глазах боец твоего же стиля становится звездой, просто выигрывая бой за боем.

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Но Махачев не будет еще одним Оливейрой, и тем более он не второй Хабиб, чего так хочет сам Нурмагомедов, который был в углу Ислама и отчаянно радовался победе друга. Преемником чемпиона UFC в Махачеве видел еще Абдулманап, и сам Махачев называл идеальным сценарием, если пояс от Хабиба сразу перейдет к нему.

Максимум, считает Махачев, до титульника ему хватит три боя. Один состоялся сегодня, а соперником стал нерейтинговый Дрю Добер, с которым бой уже срывался из-за проблем Ислама с мельдонием. Позже Махачев был оправдан, а поединок с Добером все же состоялся. Ислам уничтожил соперника в партере, не дав тому и шанса на стойку. Добер шел на серии из трех побед нокаутами и выглядел как серьезный соперник, но единственному по-настоящему опасному оппоненту Дрю проиграл: Бенеил Дариуш провел американцу армбар. Добер оказался посредственным ударником, который превращается в амебу, когда перед ним сильный борец.

Дрю Добер и Ислам Махачев Фото: Getty Images

Предыдущие соперники Ислама – тоже не топ-левел. Перекачанный джитсер Рамос сначала сам бил мешков, а после поражения от Махачева годится разве что в соперники Джигану. Древний Глейсон Тибау до боя с Махачевым не бился больше 2 лет. Бразилец – просто остатки со стола Хабиба.

Когда Махачев попал на малоизвестного в тот момент Армана Царукяна, возникли проблемы. Схватка в партере на турнире в Петербурге получилась захватывающей и даже стала боем вечера, но Махачев должен был побеждать более уверенно. Арман уже несколько раз говорил о желании провести реванш. Конечно, его не будет: Исламу уже якобы не по чину драться с Царукяном. Но второй бой был бы как минимум интереснее первого.

При этом у бойца есть причина, почему он дерется с ноунеймами. Махачев считает, что ему не дают парней из верхушки рейтинга, потому что чемпион Хабиб и все понимают: если Ислам перебьет всех соперников, то не будет драться с Нурмагомедовым. В то же время Дос Аньоса, с которым у Махачева дважды отменился бой, он называет легендой и не считает слабым соперником, хотя у того 4 поражения в 6 последних боях.

Пока есть только два критерия, в котором Махачев – второй Хабиб. Это избирательность и осторожность. После выноса Добера Ислам сообщил, что готов подраться с топом, упомянул Тони Фергюсона и того же Дос Аньоса. А что, если ему предложат не побитых жизнью ветеранов, а крепких Майкла Чендлера или Бенэила Дариуша? Есть сомнения, будет ли Ислам готов принять любой вызов. Возможно, следующего поединка придется подождать.

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