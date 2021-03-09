Опубликовано 09/03/2021 в 05:54 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 05:55 GMT

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо намекнул на возвращение в октагон ради боев с Петром Яном и Алжамейном Стерлингом.

«Хотел бы подраться с Яном и Стерлингом, чтобы побить их обоих. Следите за новостями, ребята. Тройной чемпион возвращается!» – заявил 34-летний Сехудо в эфире программы SportsNation на ESPN.

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Американец владел титулами в легчайшей и наилегчайшей категориях, объявил о завершении карьеры в мае 2020 года.

7 марта российский боец Ян потерял пояс легчайшего веса из-за запрещенного удара в голову Стерлинга. Пояс достался Алджамейну.

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