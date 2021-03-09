Опубликовано 09/03/2021 в 19:12 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 19:13 GMT

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов узнал имя соперника на турнире UFC 260.

Двоюродный брат Хабиба подерется с американцем Джаредом Гуденом. Турнир UFC 260 состоится в ночь на 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (США).

Смешанные боевые искусства Боец ММА рассказал, как Хабиб спас 50 наркозависимых в Дагестане 03/03/2021 В 13:30

Абубакар Нурмагомедов провел под эгидой UFC один поединок. В ноябре 2019 года 31-летний боец уступил Давиду Заваде сабмишном в дебюте схватки.

27-летний Гуден в ноябре прошлого года проиграл единогласным решением судей Алану Джобену.

Смешанные боевые искусства Хабиб в Esquire: об отце, жестокости и религии 02/03/2021 В 13:59