Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов узнал имя соперника на турнире UFC 260.
Двоюродный брат Хабиба подерется с американцем Джаредом Гуденом. Турнир UFC 260 состоится в ночь на 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (США).
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- Абубакар Нурмагомедов провел под эгидой UFC один поединок. В ноябре 2019 года 31-летний боец уступил Давиду Заваде сабмишном в дебюте схватки.
- 27-летний Гуден в ноябре прошлого года проиграл единогласным решением судей Алану Джобену.
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