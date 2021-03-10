Опубликовано 10/03/2021 в 09:09 GMT

Хамзат Чимаев исключен из рейтинга полусреднего веса после турнира UFC 259. На 14-м месте, которое занимал шведский боец, теперь идет американец Шон Брэди, пишет Low Kick MMA

7 марта Брэди одолел Джейка Мэттьюса, задушив оппонента в третьем раунде. Рекорд Брэди в UFC стал 4-0.

1 марта Чимаев объявил о завершении карьеры из-за осложнений после коронавируса. Позже Дэйна Уайт сообщил, что он не был в курсе решения бойца.

Его рекорд в UFC составлял 3-0. Всех соперников чеченский боец с шведским паспортом победил нокаутом, а между первым и вторым боем прошло 9 дней.

На 13 марта у Чимаева был запланирован поединок с Леоном Эдвардсом, но он был отменен из-за коронавируса у представителя Швеции. Ранее ковид обнаруживали у англичанина.

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