Опубликовано 10/03/2021 в 09:53 GMT | Обновлено 10/03/2021 в 09:54 GMT

Хип-хоп-исполнитель D.Masta сразился по правилам MMA с другим рэпером, Dyadya J.I. Артисты зарубились в клетке юьюб-промоушна «Наше дело».

Уже на первой минуте боя D.Masta дважды отправил соперника в нокдаун, а затем в партере начал душить Dyadya J.I., который не выдержал напора имеющего бойцовский опыт рэпера и сдался. Артисты вышли клетку из-за нерешенного спора: проигравший был недоволен насмешками со стороны D.Masta и его друзей.

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В январе D.Masta уже дрался в промоушне «Наше Дело». Тогда он уступил Чипинкосу техническим нокаутом.

Недавно рэпер Джиган провел дуэль взглядов с профессиональным бойцом Александром Емельяненко. У них может состояться поединок по правилам бокса.

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