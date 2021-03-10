Хип-хоп-исполнитель D.Masta сразился по правилам MMA с другим рэпером, Dyadya J.I. Артисты зарубились в клетке юьюб-промоушна «Наше дело».
Уже на первой минуте боя D.Masta дважды отправил соперника в нокдаун, а затем в партере начал душить Dyadya J.I., который не выдержал напора имеющего бойцовский опыт рэпера и сдался. Артисты вышли клетку из-за нерешенного спора: проигравший был недоволен насмешками со стороны D.Masta и его друзей.
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  • В январе D.Masta уже дрался в промоушне «Наше Дело». Тогда он уступил Чипинкосу техническим нокаутом.
  • Недавно рэпер Джиган провел дуэль взглядов с профессиональным бойцом Александром Емельяненко. У них может состояться поединок по правилам бокса.
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