Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал лидерство чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и завершение карьеры Орла.

«Я только что разговаривал с Хабибом, потому что ему еще есть, что сказать в смешанных единоборствах. По большому счету, Нурмагомедов – лучший в мире, чемпион. Надеюсь, он видит зрелищные поединки легковесов, потому что они постоянно случаются.

Но Хабиб такой: «Дэйна, перестань, давай честно, просто посмотри на них». Посмотрите на его бой с Джастином Гэтжи, на его бой с Конором Макгрегором. Еще увидим, кто это закончился.

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Нурмагомедов не удерживает легковесный дивизион. Эти парни, всем нужны бои, никто не удерживает дивизион. В смысле, посмотрите на Дастина Порье. Он сейчас №1 в рейтинге. Вспомните его бой с Хабибом», – сказал Уайт в интервью BT Sport (цитата по SportsKeeda ).

Хабиб Нурмагомедов провел последний бой в UFC в октябре 2020 года и после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.

Несмотря на уход из спорта, Хабиб все равно находится на первом месте в рейтинге P4P промоушна.

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