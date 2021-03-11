Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о полученном образовании.

«В школе [был] твердый троечник. После школы я закончил вот сейчас только что деканат на нефтяника.

У меня два высших образования – экономическое и нефтяное. Я декан. У меня специальность по экономике «Экономика и управление на предприятии в городском хозяйстве».

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У меня веселая жизнь, каждый день меня радует, я ей доволен и ничего в жизни менять не хочу. Все меня устраивает, всем и полностью, я доволен жизнью», – заявил Емельяненко-младший в интервью ютьюб-каналу KOVALENKO.

Александр провел последний поединок в клетке в июле 2020 года. В главном бою турнира ACA 107 он уступил техническим нокаутом Магомеду Исмаилову в третьем раунде. После этого поражения брат Федора не появлялся на публике 217 дней.

В ноябре 2019-го Емельяненко-джуниор легко нокаутировал по правилам бокса стронгмена Михаила Кокляева.

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