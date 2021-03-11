Российский боксер Артур Бетербиев рассказал о желании провести бой по правилам смешанных единоборств. Спортсмен заявил, что в случае чего попросит помощи в подготовке у Жоржа Сен-Пьера.

«Мне бы хотелось попробовать себя чисто из спортивного интереса. Хотя я понтуюсь сейчас, когда так говорю, потому что они – очень крутые парни на самом деле. Они ведь владеют разными боевыми искусствами на каком-то уровне. Это очень круто. Мне было бы интересно чисто с их чемпионом подраться.

Если бы мне предложили бой с действующим чемпионом по ММА, то я согласился бы, но только, чтобы этот поединок был по правилам ММА, чтобы все было честно. Я Сен-Пьера попрошу подтянуть борьбу. Я с ним разговаривал, и он согласился, сказал, что надо бы мне побороться немного», – приводит слова Бетербиева ютьюб-канал TRUE GYM MMA.

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Артур Бетербиев – чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF и WBC, он провел 15 поединков и во всех победил нокаутом.

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе – Ян Блахович.

Следующий бой Бетербиева состоится 20 марта, соперником станет немец Адам Дайнес.

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