За карьеру в UFC Хабиб был в реальной опасности только три раза. Каждый раз Нурмагомедова выкарабкивался из сложной ситуации и переворачивал поединок в свою пользу.

В первом раунде боя с Майклом Джонсоном дагестанец был несколько раз потрясен в стойке, но пятиминутка завершилась добиваниями россиянина в партере. В середине второй трети схватки Джонсон поймал Хабиба на удушающий. Несколько секунд положение Нурмагомедова выглядело катастрофическим, но затем его голова с легкостью вынырнула из объятий Майкла. В третьем раунде Хабиб закончил бой, сделав на руку соперника болевой прием.

Следующий кошмар Орел пережил спустя три года. В титульном поединке с Дастином Порье Хабиб сначала едва спасся от града ударов американца во втором раунде, а затем попался на сабмишн в начале третьего. Порье изо всех сил душил Нурмагомедова, и это продлилось дольше, чем в поединке с Джонсоном. Однако Хабиб вытерпел напор Дастина и с той же легкостью вышел из положения, а через минуту уже сам придушил оппонента.

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В последнем бое Хабиба с Джастином Гэтжи все выглядело односторонне, но в первом раунде Джастин нанес много лоукиков и отвесил пару отличных хуков. Хабиб не был потрясен, но ему точно отбили левую ногу, и экспериментировать в стойке уже было проблематично. По значимым ударам в первом раунде у бойцов было примерное равенство – 24 у Хабиба против 22 у Гэтжи. Во втором раунде Гэтжи снова провел лоукик, чуть не сбив Нурмагомедова с ног. После этого чемпион решил, что достаточно рисковать: он повалил соперника и задушил его в треугольнике.

После победы над Джастином Гэтжи Хабиб объявил о завершении карьеры.

Несмотря на уход из спорта, Хабиб все равно находится на первом месте в рейтинге P4P промоушна.

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