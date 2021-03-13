Каждый боец UFC держит в уме рейтинг и перспективы на продвижение в нем. Сначала пытается запрыгнуть в топ-15, затем требует бой с соперником из верхушки и делает все, чтобы вплотную подобраться к чемпиону. Но кто составляет и еженедельно корректирует рейтинги UFC и почему решения иногда выглядят очень спорными?

Элита промоушна формируется на основе мнения пула журналистов, которым UFC доверил ранжировать бойцов: каждый из представителей медиа предлагает свой вариант, и высчитывается что-то вроде среднего арифметического. До января 2020-го на официальном сайте можно было узнать имена всех составителей и ознакомиться с вариантом каждого. Но затем группу журналистов расширили с 14 до 22 человек, и UFC скрыл информацию о том, кто именно принимает столь важные решения – остались только названия сайтов.

Правда, не все издания имеют отношения к смешанным единоборствам: например, газета Cherokee Scout освещает жизнь округа Чероки в Северной Каролине. Спорт на сайте представлен исключительно в рамках региона, и нет ни слова об ММА. При этом в составлении рейтинга почему-то не участвуют топовые ESPN, MMA Junkie и MMA Fighting.

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Джо Рогана там тоже нет, хотя его Joe Rogan Experience не имеет конкурентов среди подкастов в ММА-тематике. Возможно, дело в том, что Роган формально является сотрудником UFC, а промоушн дистанцируется от рейтинга (или делает вид). На этом настаивает главный по статистике в Ассоциации комиссий бокса и спортивных единоборств Кирик Дженнесс, связующее звено между UFC и журналистами.

«UFC не вмешивается. Я и мой партнер Крис Палмквист иногда обращаемся к ним. Например, спрашиваем: «Боец X остается в этом дивизионе или его появление разово?» Хочу недвусмысленно заявить, что UFC никогда не меняло направление развития рейтинга по своему желанию. Это как железная дорога – ее не трогают. Кроме того, программное обеспечение принадлежит мне и находится на моем сервере. Никто в UFC не имеет к нему доступа. Они не могли изменить цифры, даже если бы захотели. И они очень-очень этого не хотят. Им нужен рейтинг, который математически отражает честное мнение членов комиссии, и они его получают», – сказал Дженнесс.

При составлении рейтинга каждый представитель медиа отталкивается только от собственных рассуждений. Шон-Даллас Холл из MMA Fight Coverage – один из журналистов, кто присоединился к группе в январе. Он рассматривает предыдущие пять поединков бойца, фокусируясь на трех последних схватках. «Ситуация в этом виде спорта меняется каждую неделю. Если вы сосредоточитесь на том, что произошло 2,5 года назад, рейтинги никогда не будут соответствовать реальности», – сказал Холл.

Роб де Мелло из KHON Honolulu решает судьбы бойцов с 2015 года. Он считает, что несовершенен даже основанный на алгоритмах рейтинг сайта Fight Matrix, так как у файтеров разное расписание.

«В смешанных боевых искусствах никогда не будет идеальной системы, потому что люди не сражаются одинаковое количество раз в году. И дело не только в этом. К сожалению, они не бьются так напряженно, как должны. Пусть 12-й номер подерется с 11-м, 10-й – с 9-м, а 8-й – с 7-м, а затем давайте посмотрим, что произойдет. Все бойцы – независимые подрядчики, и они могут решать, с кем принимать бой. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда боец №10 не будет драться с №9 или №8, а вместо этого встретится с 17-м или 18-м. Так что действительно сложно судить о том, какое место в рейтинге занимает спортсмен», – объяснил Де Мелло.

Составители рейтинга понимают, что критика в данном случае естественна. Родни Джеймс Эдгар из MMA Soldier вспомнил, как однажды на него накинулся главный любимчик российской публики Алджамейн Стерлинг.

«Критики в большинстве случаев несправедливы. Стерлинг наехал на меня на шоу Ариэля Хельвани. Он сказал: «Кто эти люди? Я даже не знаю, кто они». Я просто ответил: «Послушай, Алджо, если с ними что-то не так, скажи мне, что именно и что, по твоему мнению, нужно исправить». Я так и не получил ответа, обычно так и происходит. Люди жалуются, и я реагирую в социальных сетях. Что мы должны изменить? У них никогда не найдется ничего существенного, даже если они ответят», – защитился Эдгар.

Проблема рейтингов UFC еще и в том, что у журналистов нет четких критериев, от которых они могут отталкиваться. По словам Ашаха Тафари из MMA NYTT, есть две основные стратегии. Первая – ранжировать бойцов на основе того, кто «лучше», то есть в таком порядке, что файтер выше ​​сможет победить того, кто стоит ниже. Вторая – расставлять бойцов в зависимости от того, кто больше заслуживает титульного боя.

Предложения по улучшению варьировались от заимствования элементов из рейтинговой системы студенческого футбола до внедрения фанатов, но пока ничего не поменялось. Задействовать болельщиков предложил представитель радиостанции KIOZ 105.3 Эдди Паппани: «Любая система будет иметь недостатки. Можно сделать так, чтобы у фанатов тоже было право голоса, и тогда, возможно, не будет столько жалоб».

Составители рейтингов порой принимают действительно спорные решения. Свежий пример: после боя Петра Яна с Алджамейном Стерлингом ямаец ворвался в рейтинг pound-for-pound, выбив оттуда Конора Макгрегора. И если проблем с вылетом ирландца нет (1 победа за 2 года в 3 боях), то как в топ-15 лучших бойцов мира оказался файтер, который победил из-за дисквалификации соперника? При этом Алджо все равно стоит ниже Яна – здесь логика совсем пропадает. Куда логичнее было бы еще раньше заменить Конора автором главного апсета-2021 Дерриком Льюисом.

Таких мелких ситуаций немного, но они случаются. После победы Дастина Порье над Максом Холлоуэем гаваец продолжал стоять выше. Вероятно, большинство голосующих опиралось на тот факт, что Дастин стал лишь временным чемпионом легкого веса, а Макс тогда был полноценным королем полулегкого. И все же такая расстановка выглядела не последовательно.

Как и первое место Хабиба: в данный момент Нурмагомедов и правда лучший вне зависимости от весовых категорий, но поставили его туда только, когда он сам этого потребовал. Получается, избранные журналисты решились на эпохальное изменение только под серьезным давлением. Это несправедливо по отношению ко всем: Хабибу, Джонсу и фанатам.

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