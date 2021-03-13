255 побед, 54 поражения, 10 ничьих и 1 несостоявшийся поединок – таков ММА-рекорд Трэвиса Фултона. Больше американца в смешанных единоборствах не дрался никто. Он – магистр относительно других бойцов: одних только побед у Фултона на 100 больше, чем суммарно выходов в клетку у занимающего второе место Шеннона Рича (150).

Если вы зайдете на страницу Фултона в Википедии и проскроллите таблицу с его рекордом, то палец очень скоро устанет. Но когда табличка наконец закончится, начнется новая – с боями по правилам бокса: помимо 320 поединков в ММА американец успел 75 раз выйти в профессиональный ринг. У спортсмена была долгая и необычная карьера, которая закончилась обвинениями в педофилии и перспективой сесть за решетку на 70 лет. Вина Фултона пока не доказана: сложно представить, что боец, который проделал столь достойный спортивный путь, способен на такие жуткие вещи.

Трэвис Фултон Фото: Getty Images

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Путь в ММА дал организатор боя Федора Емельяненко

Трэвис провел первый бой по ММА в 19 лет, проиграл удушением, но не успокоился и не отлипал от промоутера Монте Кокса, который организовал первый поединок. Кокс – известный в нулевых организатор турниров, он спродюсировал более 500 кардов, в том числе мощный турнир Yarennoka, где Федор Емельяненко победил монструозного корейца Чхве Хон Мана.

«С этого момента Трэвис участвовал в 20 моих шоу подряд. И я помню, как ребята говорили: «Почему вы продолжаете ставить его в кард? Вы же знаете, что он не так уж хорош. А ему было 19 лет, и я сказал: «Потому что он приходит драться, и он будет драться с кем угодно. Ему действительно нравится соревноваться, и он старается изо всех сил», – рассказывал Кокс.

На старте карьеры Фултон особо не заботился о тренировках и даже о технике. Он просто любил азарт и адреналин от боев. Около года он работал в лагере экс-чемпиона UFC Пэта Милетича, чтобы отточить основы и впитать опыт других легенд: Робби Лоулера, Мэтта Хьюза, Йенса Пулвера и Тима Сильвии. Тренировка для Фултона всегда означала спарринг – либо в стойке, либо по грэпплингу.

Трэвису повезло, у него была предрасположенность к боям – взрывные удары, борцовский опыт в школе и невероятный уровень выносливости от природы. Во много благодаря живучести Фултон и стал рекордсменом. Он проигрывал, но спокойно возвращался в следующие выходные, свежий, как соперник, который прошел через полный тренировочный сбор.

Дрался с тренером Сен-Пьера

Фултон не выдающийся боец, но при этом, пожалуй, самый опытный в мире. Рекорд Трэвиса говорит о том, что чаще он все же складывал соперников, чем улетал в нокаут. Как удалось набить такой рекорд? Фултон мог подраться два или три раза в неделю, но иногда случались совсем невероятные ситуации – в январе 2000-го боец побил пятерых за семь дней.

Первые три поединка прошли в один субботний день: в Эвансвилле Фултон быстро завоевал титул чемпиона турнира с тремя победами в первом раунде. Во вторник он поехал в Давенпорт и нокаутировал 136-килограммового великана Керри Шалла по прозвищу Мясной грузовик. Затем Фултон сел в машину и потратил 20 часов на дорогу в Монреаль, чтобы победить француза Кристофа Миду, который позже стал главным наставником в жизни Жоржа Сен-Пьера.

С Миду у Фултона случился самый сложный бой в серии. Дело в том, что Трэвис ненавидел носить защиту для паха. Он любыми способами обманывал судей, чтобы не носить ракушку. «В самом начале боя, как только я его ударил, он вмазал мне ногой прямо по яйцам. Я не хотел больше драться, а прошло уже 30 секунд. Было так больно», – вспомнил Фултон, который все же продолжил и победил нокаутом в первом раунде. «Я считал, что одолею его, поэтому, когда находился в маунте, подумал, что было бы забавно сломать ему лицо. Он был чертовски высокомерен, чувак. К черту его», – сказал Фултон. Такие отзывы позже станут для Миду нормой – на пике карьеры Сен-Пьера он даже рассорился с Дэйной Уайтом.

Унизил высокомерного боксера за 6 секунд

Несмотря на такое количество поединков, Фултону не удалось подраться с огромным числом легенд. Со временем главной звездой поединков со своим участием стал сам Фултон. Исключений – единицы. Одно из них – Бен Ротвелл, которому Трэвис проиграл дважды. После первого поединка с Ротвеллом состоялась, возможно, самая комичная схватка в карьере Фултона.

Трэвис Фултон и Бен Ротвелл Фото: Getty Images

Уже на следующий день после поражения от Ротвелла Фултон приехал в родной Ватерлоо, чтобы отсудить местечковый турнир, где встретил Адама Харриса. Тот представился профессиональным боксером и спросил, кто из присутствующих готов с ним зарубиться. Харрис уточнил, не предъявят ли ему иск, если он кого-нибудь убьет во время схватки.

После того, как Фултон согласился на драку, Харрис уточнил, точно ли Трэвис в этом уверен, а затем принес написанный от руки отказ. Внизу была подпись «Жертва». Харрис хотел, чтобы будущий соперник написал «Я не буду судиться с Адамом Харрисом, не буду привлекать Адама Харриса к ответственности, если он причинит мне боль или убьет меня в этой битве». Фултон подписал клочок бумаги, а затем вышел и вырубил юриста за шесть секунд.

Побил соперника 12 раз и стал его шафером

Главным соперником и в то же время другом в карьере Фултона стал Рори Празак – с бывшим военным Трэвис бился целых 12 раз: 8 боев – в ММА, три – в боксе и один – в кикбоксинге. Празак был в восторге, когда встретился с Фултоном, он слишком нервничал, чтобы даже встать и представиться. В следующие выходные Рори собрался с силами, чтобы попросить о фото. Вскоре подруга Празака затроллила бойца по поводу того, что Фултон, вероятно, его вторая девушка, раз они так много общаются.

Фултон выиграл все поединки с Празаком либо нокаутом, либо сабмишном. Празак не знает наверняка, но полагает, что никакие другие два бойца в истории не дрались друг с другом чаще. Рори не раз выручал Фултона – он выходил в октагон после того, как соперник сливался с поединка в последний момент. «Никто не хотел драться с ним. Но я подумал, знаете что? Выиграю или проиграю, я буду биться», – говорил Празак, который сделал Фултона шафером на своей свадьбе.

Дрался почти час на голых кулаках и без судей

Фултону принадлежит и другой рекорд: он участвовал в самом длинном поединке в истории. В 1997 году бой с Брэдом Колером остановился только на 53-й минуте. В этой схватке на голых кулаках не было судей и ограничения по времени, но он все же занесен в рекорд на Sherdog.

Фултон проиграл и лишился уздечки под верхней губой – соперник порвал ее одним из ударов. Реванш состоялся спустя 13 лет – Трэвис не забыл старые обиды и отправил Колера в нокаут уже на первой минуте.

Фултон принимал бои с любыми соперниками, но далеко не всегда все заканчивалось в его пользу. Однажды Монте Кокс подбил его на боксерский поединок с гигантским Таем Филдсом. Двухметровый боксер любил демонстративно перешагивать через канаты, чтобы подчеркивать свои габариты. Это был лишь четвертый бой Фултона в боксе, и он продержался 30 секунд до того, как Филдс одним панчем отправил Трэвиса в глубокий нокаут.

Был уволен из UFC, через 10 лет отказался возвращаться

Главное поражение Фултона случилось на UFC. Трэвис признает, что это единственный бой, о котором он сожалеет, ведь все могло пойти по-другому. Фултон провел робкий и бесхарактерный поединок против Пита Уильямса. По словам Трэвиса, будущий член зала славы UFC дал ему кучу возможностей победить и изменить вектор направления карьеры. Но давление было слишком велико, и Фултон проиграл удушением.

Через два месяца он снова дрался в UFC и победил Дэвида Додда решением судей. Фултон должен был вернуться в следующем году против Скотта Адамса на UFC 24, но сломал руку, потому что дрался с очередным ноунеймом на стороннем турнире. Матчмейкер UFC Джо Силва был в ярости, с Фултоном порвали контракт.

В 2008-м у бойца появился второй шанс. UFC связывался с Трэвисом, чтобы узнать, хочет ли он участвовать в The Ultimate Fighter 10 с тренерами Куинтоном Джексоном и Рашадом Эвансом. Он немного подумал, но отказался. Фултон также не захотел драться в карде основного UFC против бразильца Андре Гусмао, которому вместо Трэвиса дали дебютанта промоушна – Джона Джонса. «Мне было 30 лет, и я не хотел этого. Мне было все равно, у меня не было цели», – так объясняет отказ от мечты Фултон.

Андре Гусмао и Джон Джонс Фото: Getty Images

Пишет рассказы о привидениях и собирает реликвии 90-х

Фултон никогда не был женат, от бывшей девушки у него есть дочь, с которой боец поддерживает связь. Последние 15 лет Трэвис провел в Айове один. Его жизнь – это три автомобиля, старая лодка, две собаки и один рыжий котенок. Фултон говорит, что его ближайший сосед – пожилой мужчина, живущий примерно в 2 км от него. «Я знаю здесь только его. Я взял за правило не заводить знакомств», – признался боец.

Дом Трэвиса заставлен книгами об истории США. Он не любит художественную литературу – по его словам, в доме есть только одна полка, посвященная таким произведениям, и он никогда их не читал. При этом сам Фултон пишет рассказы про фермерский дом и привидения. Боец верит в призраков и считает, что какое-то время назад потусторонние силы его преследовали.

Трэвис коллекционирует хлам конца прошлого века. Бейсбольные карточки, игры Nintendo, машинки Hot Wheels, фигурки солдатиков. Полки Фултона ломятся от барахла, о котором мечтали дети 90-х. Боец также собирает журналы с упоминанием своих поединков. «Я пометил страницы, чтобы, когда я умру, дочь их не выбросила», – объяснял боец.

После карьеры стал водителем, а теперь обвиняется в педофилии

Последний поединок Трэвис провел в апреле 2019-го против того самого Шеннона Ритча. Бой проходил в США в рамках знакомого многим российского промоушна М-1 Global, а бой стал третьим по значимости в карде. Фултон задушил Ритча во втором раунде и с тех пор не дрался. Он устроился работать водителем грузовика, а местные жители видели в нем миллионера и суперзвезду. «Я есть на Celebrity Net Worth, который оценивает мое состояние в 30 млн долларов. Где, черт возьми, эти деньги?» – посмеиваясь, говорил Фултон.

В 2019-м боец провел неофициальный поединок на голых кулаках, он планировал драться по ММА хотя бы раз в год вплоть до 49 лет и мечтал добить число боксерских боев до сотни. Всему этому вряд ли будет суждено сбыться, если Фултон будет признан виновным сразу в нескольких серьезных преступлениях. Он уже ждал суда по делу об избиении девушки в сентябре 2019 года. По ее словам, Фултон сломал ей челюсть и нос, а затем угрожал убить, если она пойдет в полицию. В начале 2021-го к этим ужасам добавились обвинения в педофилии.

Фултону грозит до 70 лет тюрьмы, если его признают виновным в сексуальной эксплуатации ребенка, хранении и получении детской порнографии. Согласно обвинительному документу, экс-боец заставлял несовершеннолетнего «участвовать в откровенно сексуальных действиях с целью создания визуальных изображений с помощью камеры Canon PowerShot. Кроме того, он осознанно хранил записи сексуального характера на флешке, в том числе порно с участием детей до 12 лет. Так как камеру и флешку Фултон купил за пределами штата Айова, его обвиняют в преступлении федерального значения. В данный момент Фултон арестован, первое заседание по его делу состоится в апреле.

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