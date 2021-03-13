Опубликовано 13/03/2021 в 12:37 GMT | Обновлено 13/03/2021 в 12:38 GMT

Российский боец смешанных единоборств Артем Фролов поверг бразильского соперника Вендреса Карлоса да Силву эффектным нокаутом.

Поединок состоялся в Краснодаре в рамках бойцовского промоушна ACA. Во втором раунде Фролов уронил соперника на канвас мощным ударом слева и стал добивать, но рефери остановил бой и присудил победу представителю России.

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Обновленная статистика Фролова – 15 побед и три поражения.

У его бразильского соперника – 17 побед и восемь неудачных поединков.

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