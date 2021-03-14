Опубликовано 14/03/2021 в 05:58 GMT | Обновлено 14/03/2021 в 06:18 GMT

В Лас-Вегасе состоятся турнир UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21). Главный бой между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признали несостоявшимся.

На 18-й секунде второго раунда поединок остановили – Эдвард попал сопернику пальцем в глаз. Тот не смог продолжать – врачи выявили повреждение глаза и наложили запрет на возобновление боя.

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В соглавном поединке был зафиксирован технический нокаут – Райан Спэнн из США победил латвийского бойца Мишу Циркунова уже в первом раунде.

Еще один эффектный нокаут пришелся на самый первый бой вечера между американцами Мэттом Семельсбергером и Джейсоном Виттом. Через 16 секунд после начала поединка Семельсбергер провел точный боковой удар справа в голову соперника.

Скорее всего, UFC повторно проведет несостоявшийся бой между Эдвардсом и Мумаммадом.

Статистика бойцов одинакова: 18 побед при трех поражениях.

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