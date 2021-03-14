В Лас-Вегасе состоятся турнир UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21). Главный бой между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом признали несостоявшимся.
На 18-й секунде второго раунда поединок остановили – Эдвард попал сопернику пальцем в глаз. Тот не смог продолжать – врачи выявили повреждение глаза и наложили запрет на возобновление боя.
Смешанные боевые искусства
Русский боец эффектно отправил в нокаут бразильца
В соглавном поединке был зафиксирован технический нокаут – Райан Спэнн из США победил латвийского бойца Мишу Циркунова уже в первом раунде.
Еще один эффектный нокаут пришелся на самый первый бой вечера между американцами Мэттом Семельсбергером и Джейсоном Виттом. Через 16 секунд после начала поединка Семельсбергер провел точный боковой удар справа в голову соперника.
- Скорее всего, UFC повторно проведет несостоявшийся бой между Эдвардсом и Мумаммадом.
- Статистика бойцов одинакова: 18 побед при трех поражениях.
Смешанные боевые искусства
320 боев в ММА и 70 лет за педофилию. Кто такой Трэвис Фултон?
Смешанные боевые искусства
Кто поставил Хабиба на 1-е место? Все о рейтингах UFC