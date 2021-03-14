В ночь с 13 на 14 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 187, главный бой которого был признан несостоявшимся – Леон Эдвардс из Великобритании нанес Белалу Мухаммаду удар в глаз. Пострадавший не смог продолжить поединок.

Это оказался не единственный бой ивента, в котором был применен запрещенный прием. В мэйн-карде также схлестнулись американец с британцем – Эрик Андерс против Даррена Стюарта. На отметке 4:37 первого раунда Андерс прижал соперника к клетке и нанес удар коленом в голову. В тот момент Стюарт касался канваса тремя точками опоры. Тем не менее, судьи признали нарушение американца непреднамеренным – и признали бой несостоявшимся.

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Такое решение вызвало недоумение у фанатов UFC, особенно в контексте событий прошлой недели. Российского чемпиона промоушна Петра Яна лишили пояса в результате нечестного удара коленом в голову Алджамейна Стерлинга. Сам Ян также жестко разразился в соцсетях. «Этот бой тоже прошел в Лас-Вегасе. Комиссия та же обслуживает! Почему вы принимаете разные решения?! Почему так? У моего соперника даже руки не касались! И дисквалификация! Лишение титула! А тут no contest. Какого черта?!» – выступил Ян с обращением в сторис инстаграма.

Забавно, что сам Андерс неделю назад с насмешкой отреагировал на удар Яна, написав в твиттере: «Ян играет по правилам Pride (ММА-организации)». Петр припомнил американцу его высказывание и репостнул его с эмодзи «facepalm».

Фанаты тоже не удержались и активно затроллили Эрика. Большинство удивлялось, как Андерс решился на такой удар спустя всего 7 дней после того, как критиковал Яна.

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