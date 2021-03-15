Звезда тайского бокса Стив Уокер суперзрелищным приемом нокаутировал соперника Брайана Коллетта на турнире Lion Fight 64. Благодаря победе североамериканский чемпион в супертяжелом весе оставил у себя пояс.

Успех Уокеру принес прием под названием «Торнадо»: сначала Стив загнал соперника в глухую оборону несколькими хай-киками и хуками, а затем развернулся на 360 градусов и пробил решающий в голову. Коллетт, несмотря на оборонительную позицию, не перенес удар и упал в углу ринга. Судья мгновенно остановил поединок.

Смешанные боевые искусства Боец UFC нанес запрещенный удар. За такой дисквалифицировали Яна ВЧЕРА В 11:11

Прием Уокера привел в восторг фанатов ММА. «Святое ****** [испражнение], этот удар безумен», – среднестатистическая реакция соцсетей.

На счету Уокера теперь 9 побед в 9 боях, 8 из которых он завершил досрочно.

«Торнадо» – прием, который часто используется в боевиках.

Смешанные боевые искусства Боец ткнул сопернику в глаз – поединок остановили. Жуть с UFC ВЧЕРА В 05:58