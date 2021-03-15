Звезда тайского бокса Стив Уокер суперзрелищным приемом нокаутировал соперника Брайана Коллетта на турнире Lion Fight 64. Благодаря победе североамериканский чемпион в супертяжелом весе оставил у себя пояс.
Успех Уокеру принес прием под названием «Торнадо»: сначала Стив загнал соперника в глухую оборону несколькими хай-киками и хуками, а затем развернулся на 360 градусов и пробил решающий в голову. Коллетт, несмотря на оборонительную позицию, не перенес удар и упал в углу ринга. Судья мгновенно остановил поединок.
Смешанные боевые искусства
Боец UFC нанес запрещенный удар. За такой дисквалифицировали Яна
Прием Уокера привел в восторг фанатов ММА. «Святое ****** [испражнение], этот удар безумен», – среднестатистическая реакция соцсетей.
- На счету Уокера теперь 9 побед в 9 боях, 8 из которых он завершил досрочно.
- «Торнадо» – прием, который часто используется в боевиках.
Смешанные боевые искусства
Боец ткнул сопернику в глаз – поединок остановили. Жуть с UFC
Смешанные боевые искусства
Русский боец эффектно отправил в нокаут бразильца