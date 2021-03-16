Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от Сан-Франциско и признался, что доволен завершением карьеры в смешанных единоборствах.

«С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Отвечаю: оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Альхаммдулиллах, как же хорошо не являться действующим спортсменом», – написал Хабиб в инстаграме.

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Выиграв у Джастина Гэтжи в октябре 2020-го, Хабиб объявил о завершении карьеры.

Рекорд Нурмагомедова в смешанных единоборствах – 29-0.

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