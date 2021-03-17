Экс-чемпион Bellator в легковесном дивизионе Майкл Чендлер вызвал на поединок действующего обладателя пояса в весовой категории до 70 кг Хабиба Нурмагомедова.

«Думаю, у него осталось незавершенное дельце. 29-0 для Хабиба недостаточно, он хочет 30-0, и это должно стать правильным вызовом. Нурмагомедов уже победил Гэтжи, уже победил Макгрегора, уже победил Порье. Он выиграл у всех из топ-5 рейтинга, кроме меня и [Чарльза] Оливейры.

Мне кажется, моя работа и борцовское прошлое говорят за себя. <…> Независимо от того, подерусь я за титул или нет, я могу показать, что способен нокаутировать соперников. Показать, что способен бороться с лучшими.

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Я – тот совершенный файтер, который соблазнит Хабиба на его поход за 30-0. Но у меня есть смутное подозрение, что Нурмагомедов закончит со статистикой 29-Чендлер», – ответил американец в интервью MMA Fighting

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года.

Чендлер после технического нокаута в дебютном поединке с Дэном Хукером поднялся на четвертое место в рейтинге легковесов UFC.

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