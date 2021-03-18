Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко раскритиковал рэпера Моргенштерна. Спортсмен считает, что песни артиста плохо влияют на молодое поколение, и готов запретить его концерты в родном Омске.

«Отменю ли концерт Моргенштерна в Омске, если появится возможность? Да, конечно. Тем более, был прецедент (после высказываний Хабиба Нурмагомедова отменили концерт Егора Крида в Махачкале – Eurosport.ru). Можно выйти с инициативой для людей, и я думаю, что многие родители поддержат. Я, например, вообще не знал, кто такой Моргенштерн и что он поет. Узнал, когда начали подключаться люди, которых я уважаю. Например, Миша Маваши подключился, выложил песню Моргенштерна, где тот поет про девушек… Я даже повторять не хочу, но это ужас! Куда смотрят родители, девочки которых потом это поют, показывают, что они это делают – в мою молодость такое и сказать западло было, а сейчас это стало нормальным. Но мне кажется, что волна начала набирать обороты и она накроет Моргенштерна.

Моргенштерн не выходит в традиционно русском сценическом образе, не отстаивает ценности, вместо этого он идет по самому грязному и тем самым марает детей, которые его слушают. Разлагает их. И это его осознанный выбор, он сам его сделал. Если мы будем молчать, не отвечать, то ничего хорошего не получится», – приводит слова Шлеменко Sport24

Смешанные боевые искусства Чендлер: «После боя со мной Хабиб уйдет из UFC с рекордом 29-1» 17 ЧАСОВ НАЗАД

С бойцом ММА согласился бывший боксер Денис Лебедев.

«Полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! Я считаю, Моргенштерн – отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально», – цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс»

Александр Шлеменко известен как один из главных борцов с алкоголизмом в российском спорте.

Самый популярный клип Моргенштерна набрал 106 млн просмотров на ютьюбе – это совместное с Элджеем видео Cadillac.

Смешанные боевые искусства Хабиб: «Хорошо не быть спортсменом. Я будто сидел в тюрьме» 16/03/2021 В 08:26