Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно определился с будущим – он подтвердил завершение карьеры после разговора с главой промоушна Дэйной Уайтом.

«Это был хороший ужин с замечательными людьми. Дэйна Уайт, большое тебе спасибо, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дэйна, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя.

Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнерам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете мое решение и поймете меня», – написал 32-летний Нурмагомедов.

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Уайт прокомментировал решение Хабиба. «29-0. Он официально на пенсии, сто процентов. Было невероятно наблюдать за тем, как ты работаешь, Хабиб. Спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», – написал президент UFC.

«Хабиб действительно объявил об уходе, он не хочет задерживать легкий дивизион. Сегодня у нас была итоговая встреча, и он сообщил об уходе», – добавил Уайт в комментарии ESPN

Нурмагомедов впервые объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года, которая стала 29-й.

Позже ходили слухи о его возвращении в октагон – в частности, о бое с Жоржем Сен-Пьером.

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