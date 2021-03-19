Опубликовано 19/03/2021 в 11:43 GMT | Обновлено 19/03/2021 в 11:43 GMT

Стали известны участники чемпионского боя UFC за титул в легком весе. Пояс стал вакантным после официального завершения карьеры российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Президент промоушна Дэйна Уайт объявил, что в поединке сойдутся американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра. Бой будет главным на ивенте UFC 262, который запланирован на 15 мая.

Смешанные боевые искусства Хабиб окончательно объявил о завершении карьеры. 100%! 5 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионский бой станет для Чендлера вторым в UFC. Его общая статистика – 22 победы и пять поражений.

У Оливейры – 30 побед и восемь поражений. Он бьется в UFC с 2010 года.

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