Стали известны участники чемпионского боя UFC за титул в легком весе. Пояс стал вакантным после официального завершения карьеры российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Президент промоушна Дэйна Уайт объявил, что в поединке сойдутся американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра. Бой будет главным на ивенте UFC 262, который запланирован на 15 мая.
Смешанные боевые искусства
Хабиб окончательно объявил о завершении карьеры. 100%!
- Чемпионский бой станет для Чендлера вторым в UFC. Его общая статистика – 22 победы и пять поражений.
- У Оливейры – 30 побед и восемь поражений. Он бьется в UFC с 2010 года.
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