Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к Хабибу Нурмагомедов после того, как россиянин официально завершил карьеру.

«Счастливой отставки, малыш, увидимся позже. Никогда не забывай, кто ворвался в игру и создал тебя прямо из моих больших ирландских яиц. Помните, ребята, если вы так сильно ненавидите снижение веса, все, что вам нужно сделать, это подняться на дивизион выше. Будь здоров!» – написал Макгрегор в инстаграме.

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Хабиб и Конор провели бой в октябре 2018-го, Нурмагомедов защитил пояс, победив удушением в 4-м раунде.

Нурмагомедов впервые объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года, которая стала 29-й.

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