Опубликовано 19/03/2021 в 19:11 GMT | Обновлено 19/03/2021 в 19:25 GMT

Литовский боец UFC в женском легчайшем весе Юлия Столяренко упала в обморок на взвешивании перед турниром UFC Vegas 22.

Девушка пыталась сохранять равновесие, но упала на рекламный щит, который стоял за ней. Столяренко сделала вес, но ее поединок против Джулии Авилы отменили.

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Бой должен был стать для Юлии Столяренко вторым в UFC – в дебютном она проиграла россиянке Яне Куницкой единогласным решением судей.

Главным боем на UFC Vegas 22 станет встреча Дерека Брансона и Кевина Холланда.

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