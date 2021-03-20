Самое большое «что, если» в мире единоборств связано с Александром Карелиным. Что, если трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе стал бы бойцом ММА? Что, если праймовый Карелин бился бы в UFC? Эти вопросы – не просто фантазия фанатов: Сан Саныч дрался по правилам смешанных единоборств, а руководство UFC мечтало его заполучить.

Сегодня Карелин дошел до откровенного хейта ММА: он отказывается признавать их спортом, хочет лишить государственной аккредитации, сравнивает с гладиаторскими боями. При этом борец осознает, почему у смешанных единоборств так много поклонников: «В отличие от нашего борцовского товарищества у ММА-сообщества нет расслабляющей, расхолаживающей, развращающей мысли, что мы традиционный вид спорта, что с нами и так должны считаться, показывать по телевизору».

карелин Фото: Getty Images

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Будь Карелин более открыт к новому, он вполне мог стать бойцом смешанного стиля. Его первый и единственный поединок по правилам MMA состоялся в 1999 году, когда Александр уже трижды взял олимпийское золото. Соперником стал японский рестлер-ветеран Акира Маеда, а бой организовал один из первых тренеров Федора Емельяненко, Магомедхан Гамзатханов по прозвищу Волк Хан. Он сам провел три схватки с Маедой и выиграл дважды.

«Карелин не хотел проводить этот бой, его уговаривали, рассказывали, что это хорошо с политической и экономической точки зрения. Он был на три головы выше и легко бы переломал Маеду, который тогда уже не тренировался. Акира проводил прощальный бой и решил вот такого соперника найти. Хотя в тот момент Карелина много куда звали, даже из американского рестлинга были предложения», – рассказывал Волк Хан.

Карелин ничего не заработал за тот поединок, так как это противоречило олимпийской хартии. По слухам , Карелин мог поднять миллион долларов за один бой. По словам Волк Хана, он в курсе реальной суммы, но до сих пор не имеет право ее разглашать. Гамзатханов утверждает, что Карелин заработал больше всех иностранцев в истории легендарного японского промоушна Rings, а весь гонорар за бой он перечислил на счет Федерации борьбы России. Единственное, что реально получил Сан Саныч за ту схватку – моральное удовлетворение от того, что осадил дерзкого японца, который задирал борца.

«Я поехал поддержать ребят, которые выступали в Японии. Был там больше для мебели, так скажем. Потом пошли как-то на тренировку, слегка покувыркались там. В этот момент пришли японцы и стали уговаривать провести этот бой. Смотрю, а с ними стоит какой-то человек и говорит мне обидные слова... Ну, судя по интонации. Я говорю, что он хочет? Побороться. Я сдуру и согласился», – признался Карелин.

Александр Карелин Фото: Imago

Маеда полгода готовился к поединку с Карелиным в США с вольниками, русский борец в этот момент планово тренировался перед чемпионатом России по классической борьбе. По правилам Rings спортсмены не могли бить в партере, что было только в плюс Карелину. Ему оставалось просто перевести соперника из стойки на канвас.

«Когда мы обсуждали, как этот бой будет проходить, мне сказали: если ты наденешь специальную экипировку, то сможешь бить его. Но я сразу понял, что в этих рукавичках трудно проводить захваты. Поэтому предпочел надеть перед боем тренировочный костюм, который, правда, не успел постирать. Они тогда решили, что это секретное оружие, раз люди рядом со мной падают от характерного устойчивого запаха», – рассказывал Карелин.

В тот вечер поединок Карелина и Маеды был главным, а в одном карде с ними бился в том числе Волк Хан (с Николаем Зуевым) и брат Алистара Оверима Валентейн (с Киёши Тамурой). Карелин победил единогласным решением – он не слезал с Маеды в партере. В самом начале поединка русский борец ощутил силу японских лоукиков и поспешил перевести Акиру на канвас. Сан Саныч полностью переиграл Маеду внизу, хотя рефери постоянно поднимал бойцов в стойку. После объявления результата японец покидал ринг с посторонней помощью.

«И вот он вышел, два раза ударил меня по ноге лоукиками. Я понял, что больно достаточно. Не думал, что будет больно именно мне. Понял, что надо менять вектор, чтобы ему тоже было не очень хорошо. И пока это понимал, вижу, нога летит мне в голову. И на подошве написано «47». Размер ноги. И если эта нога долетит до моего черепа, то потом буду здороваться по 5 раз в день с каждым. Со страху вцепился в него тут же, схватил за голову. И вдруг услышал, что вчерашнее меню булькает у него в организме. Дышать он не мог, а потом стало совсем тяжело, видимо», – говорил Карелин.

Во время боя Карелин не помышлял об ударах – за весь поединок русский борец выбросил ноль панчей. По словам Гамзатханова, Маеда и сам мало бил, чтобы лишний раз не сокращать дистанцию и не падать на канвас. «После первого раунда Сан Саныч подошел в угол, я говорю: «Ты проигрываешь». Он удивился: «Что?! Я его сейчас всего изломаю». Ну, и дальше вы видели», – вспоминает Волк Хан.

Изначально с Маедой должен был драться не Карелин, а Майк Тайсон. Бой хотели преподнести как новую версию поединка Мухаммед Али – Антонио Иноки. С Тайсоном не срослось из-за его криминальных дел, а Карелина все же уговорили. Зато в UFC Сан Саныча заманить не вышло. По словам журналиста Шона Уилока, основатель промоушна Арт Дэви хотел видеть Карелина в самом первом турнире UFC 1. Ничего не получилось, писал Уилок, из-за имперских амбиций российских властей, это же подтвердил Дэви.

«Мне сказали, что я не смогу привезти Карелина в UFC из-за политики и не смогу позволить его себе финансово, он будет стоить мне дороже, чем Майк Тайсон. Российское правительство захочет денег за него. Мне сказали, что пришлось бы заплатить олигархам, которые контролировали спорт в России. Они же были капиталисты, которые хотели заработать много денег – так? Это уже не был старый Советский союз, это была Россия-матушка, но мне сказали, что люди, которые работали с Карелиным и контролировали его, запросили бы кучу денег. А я хотел его заполучить», – рассказал Дэви.

Основатель промоушна ни разу не смог связаться с представителями Карелина, не говоря уже о нем самом. UFC 1 прошел, а Дэви все равно искал выходы на борца, что беспокоило совладельца промоушна Рориона Грейси, брат которого Ройс стал первым чемпионом. В личном разговоре с Уилоком бразилец утверждал, что если Карелин действительно подпишет контракт, то будет биться не с Ройсом, а против другого его брата, Риксона Грейси, который был весьма средним бойцом и в 2000-м уже покончил с ММА. Настолько Сан Саныча опасались в США.

При этом в публичном поле риторика Грейси менялась. По воспоминаниям Олега Тактарова, он называл Карелина слабым: «До меня Рорион Грейси говорил «слабые» про Александра Карелина и Майка Тайсона. Говорил, что Карелину обломают все ноги, ведь он обычный борец, а Тайсону пройдут в корпус и сделают болевой на руку».

Арт Дэви же был в восторге от Карелина: «Я очень хотел пригласить в UFC Александра, я разговаривал с братьями Грейси об этом. Они его знали под прозвищем Эксперимент. Так его звали у нас. Считалось, что он был спроектирован русскими учеными».

Бой с Акирой Маедой не был простым для Карелина, учитывая новые для него правила, но вот еще один аргумент в пользу того, что у русского борца получилось бы в UFC: за два года до их схватки японец победил Мориса Смита, будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата.

Возможно, лучшим моментом для перехода Карелина в ММА стало бы поражение на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Сан Санычу было всего 33, он стал величайшим борцом греко-римского стиля, и шаг в UFC казался новым вызовом. Фанаты были бы в восторге от боев Карелина с вольником Кевином Рэндлменом и греко-римским борцом Рэнди Кутюром. Скорее всего, россиянин размазал бы обоих, особенно после насыщенного лагеря с боксерами.

Переход в UFC выглядел взаимовыгодным для обеих сторон. Карелин мог здорово заработать и получить еще больше известности за границей, UFC – стать мейнстримом в России в 2000-м, а не 2018 году. Карелин и сам признавался, что во всем, что касается медийной составляющей, промоушн уделывает классические виды. Возможно, это было одним из факторов, который тогда остановил борца.

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