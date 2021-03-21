Опубликовано 21/03/2021 в 06:51 GMT | Обновлено 21/03/2021 в 06:51 GMT

В продакшн-центре UFC APEX в американском Лас-Вегасе завершился турнир UFC on ESPN 21 (UFC Vegas 22). В главном поединке ивента встречались два представители средневесного дивизиона – Дерек Брансон и Кевин Холланд. Седьмой номер рейтинга Брансон единогласным решением победил Холланда (10-я строчка чарта) – 49-45, 49-46, 49-46.

Все результаты основного карда турнира UFC on ESPN 21 (UFC Vegas 22):

Средний вес: Дерек Брансон победил Кевина Холланда единогласным решением (49-45, 49-46, 49-46);

Полусредний вес: Макс Гриффин победил Сона Кенана нокаутом в первом раунде (2:20);

Женский минимальный вес: Монсеррат Руис победила Шейэнн Байс единогласным решением (29-28, 29-28, 29-27);

Легчайший вес: Адриан Яйнес победил Густаво Лопеса нокаутом в третьем раунде (0:27);

Тяжелый вес: Тай Туйваса победил Харри Хансакера техническим нокаутом в первом раунде (0:49).

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Всего на бойцовском вечере зафиксировали три нокаута в первых раундах. В предварительном карде Монтел Джексон, выступавший в промежуточном весе до 62 кг, в конце второй минуты забил кулаками Джесси Стрэйдера.

В первом поединке основного карда австралийский тяжеловес Тай Туйваса менее чем за 50 секунд финишировал Харри Хансакера.

А в полусредней весовой категории Макс Гриффин отправил в чистый нокаут китайца Сона Кенана. После второго удара в голову судья зафиксировал победу и прыгнул на поверженного соперника, чтобы не допустить последующего добивания Гриффина.

Следующий турнир UFC станет номерным и также пройдет в продакшн-центре UFC APEX в Лас-Вегасе.

Главным событием UFC 260 станет реванш и титульный поединок за звание чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну и Стипе Миочича. Они подерутся в воскресенье, 28 марта.

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