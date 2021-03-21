Легковес UFC Грант Доусон победил бразильца Леонардо Сантоса в заключительные мгновения поединка.

Они встречались в предварительном карде турнира UFC on ESPN 21 (UFC Vegas 22). Бой перешел в третий раунд, и на последней минуте файтеры боролись в грэпплинге. Сантос выпустил соперника из захвата и позволил тому встать на ноги.

Доусон нанес один удар кулаком в голову, второй и третий, после чего Леонардо перестал защищаться и пропускал панчи 27-летнего американца. После очередного хаммерфиста Гранта судья прыгнул на Сантоса и остановил бой. Секундомер замер на отметке 4:59, до финальной сирены оставалась одна секунда.

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Выпускник шоу Dana White’s Contender Series Доусон одержал пятую победу подряд. В интервью после поединка он вызвал на следующий бой ветерана Клэя Гуиду.

Леонардо Сантос потерпел первое поражение с мая 2009 года. Он не уступал никому на протяжении 13 поединков.

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