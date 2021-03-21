Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова поддел экс-обладателя пояса в легковесном дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

«Восемь нокаутов и технических нокаутов за 30 боев = нулевая мощь. Помни об этом, плюшевый мишка», – написал Макгрегор в твиттере.

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Хабиб Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев и действительно закончил восемь из них через KO или TKO. После дебюта в UFC Орел выиграл нокаутами лишь два из 13 боев – против Тиаго Тавареса в 2013-м и Даррелла Хорчера в 2016-м.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. В марте 2021-го он окончательно покинул UFC и освободил чемпионский титул со статистикой 29-0.

У Конора Макгрегора 22 победы в 27 боях, 19 из них одержаны нокаутом. В январе 2021-го Ноториус досрочно уступил Дастину Порье во втором раунде турнира UFC 257.

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