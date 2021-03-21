Боец легковесного дивизиона Кевин Холланд во время боя против Дерека Брансона обратился к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
«Хабиб, как ты говорил: чтоб выиграть, надо разнести оппонента. И он тут меня разносит, брат! Это не круто, брат! Дай мне какие-нибудь советы по борьбе. Эй, Хабиб, ну давай», – крикнул Холланд дагестанцу, сидящему на трибунах вместе с президентом промоушна Дэйной Уайтом.
– Расслабься, успокойся, не торопись, – сказал Кевину кто-то из его команды.
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– Ну, это я могу сделать. Я, в принципе, спокоен. И видишь, дело в том, что у меня нет четвертого углового. Так что накинь белую кофту, иди и помоги мне. Давай, будет феноменально!
Он тут же не сможет меня повалить. Все узнают, что Хабиб не просто один из величайших борцов в мире, но также один из величайших тренеров в мире. Обычно я прошу совета у DC (экс-чемпиона UFC в тяжелом и полутяжелом весах Дэниэла Кормье), но в этот раз, может, ты мне поможешь? – спросил Холланд у Орла.
Камера в этот момент выхватила лицо Нурмагомедова, он снимал все на телефон и смеялся над шутками американца.
- Помощь Хабиба помогла бы Холланду. Он единогласным решением уступил Брансону в главном бою турнира UFC on ESPN 21 (UFC Vegas 22).
- Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года и подтвердил, что не вернется в октагон и освободит чемпионский пояс, в марте 2021-го.
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