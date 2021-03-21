Бывший чемпион UFC в легковесном дивизионе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможное возвращение в смешанные единоборства.
«Никогда не думал об этом. Дэйна [Уайт, президент UFC] объявил об этом официально, но я закончил четыре, шесть месяцев назад. <…> У нас был ряд переговоров с Дэйной и только два дня назад мы сели и поговорили как два взрослых человека.
<…> Когда у тебя есть власть, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит и получаешь большие деньги, очень тяжело сказать всему этому «Нет». Возможно, люди никогда не поймут меня, но я надеюсь, что они поддержат мое решение, ведь у всех свои взгляды.
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Чувствую, что мне нужно остановиться, потому что каждый бой, каждый тренировочный лагерь отнимает у моей мамы годы жизни. И как мне быть в таком случае?
Я пришел в этот вид спорта, чтобы доказать всем, кто я такой, стать лучшим. Я чемпион мира, номер один вне зависимости от весовой категории. Трижды защитил титул, отстоял пояс в крупнейшем поединке в истории UFC. Что мне остается? Только денежные бои, но мне не нужны деньги.
У меня есть бизнес-проекты. Собираюсь наслаждаться жизнью с женой, у меня дети, братья дерутся в UFC, буду их поддерживать», – сказал Нурмагомедов в интервью ESPN (цитата по MMA Junkie).
- 32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.
- В марте 2021-го Хабиб окончательно покинул UFC и освободил чемпионский титул со статистикой 29-0.
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