Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на заявление Хабиба Нурмагомедова об окончательном завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Нет ничего плохого в том, чтобы уйти на пике. Наслаждайся пенсией, чемпион», – написал Джонс и выложил картинку со знаменитым мемом – на ней изображен ликующий спортсмен на пьедестале, который даже не победил. Картинка сообщает, что у Хабиба всего четыре победы в титульных боях, тогда как у Джонса – 14. Позже американец отрекся от своих слов и удалил запись.

Смешанные боевые искусства Объявлено, кто сразится за пояс Хабиба в легком весе 19/03/2021 В 11:43

Возможно, желание подколоть Хабиба появилось у Джонса после обновленных рейтингов UFC – промоушн выкатил их как раз после заявления Нурмагомедова об отставке. Согласно новым топам, Джон, который готовится к бою за титул чемпиона UFC в супертяжелом весе в конце года, вернул себе титул короля UFC. Лучшим бойцом в легком весе является Дастин Порье.

Нурмагомедов впервые объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года, которая стала 29-й.

Позже ходили слухи о его возвращении в октагон – в частности, о бое с Жоржем Сен-Пьером. Но 19 марта Хабиб объявил об окончательном уходе из спорта.

Смешанные боевые искусства Хабиб окончательно объявил о завершении карьеры. 100%! 19/03/2021 В 07:32