Опубликовано 22/03/2021 в 07:25 GMT

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов станет тренером другого бывшего чемпиона промоушна, американца Люка Рокхолда. Об этом сообщил сам Рокхолд.

«Хабиб возьмет на себя тренерскую роль. Он хочет сыграть важную роль в моем возвращении. Звание «Тренер года» – это то, чего он хочет. Он хочет делать великие вещи, пойдя по стопам своего отца. Это то, что всегда делал его отец, который всегда был проницательным и всегда хорошо разбирался в спорте. И я думаю, что Хабиб готов взять на себя эту роль», – приводит слова Рокхолда TMZ

36-летний Рокхолд не выходил в октагон с июля 2019 года, когда проиграл Яну Блаховичу нокаутом во втором раунде. На счету Рокхолда 16 побед и 5 поражений.

В декабре 2015-го Рокхолд завоевал пояс UFC в среднем весе.

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