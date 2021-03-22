Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков заявил о желании подраться на голых кулаках.
«Было бы интересно попробовать себя в этом. Проявить себя и ощутить, что такое голые кулаки. В первых своих боях я полностью отрицал тейпирование. Считал, что у меня кулаки набиты. Но затем я разбил кулак об лоб Ибрагима Магомедова и сломал себе руку. И тогда я понял, что надо тейпироваться. В принципе, я понимаю, как работают голые кулаки. Это вопрос здоровья, предложения и того, на каком этапе карьеры я буду находиться. В целом прикольная штука», – сказал Волков в подкасте FIGHT SHOW.
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- В последнем поединке Александр Волков победил Алистара Оверима техническим нокаутом во втором раунде.
- Всего боец одержал 33 победы и потерпел 8 поражений (7-2 в UFC).
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