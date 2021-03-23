«Джиган? Зачем он лезет на ринг? Вроде как кикбоксер, когда-то. Я сомневаюсь, что за столь короткий срок он сможет набрать форму и достойно противостоять мне», – сказал Александр Емельяненко о рэпере в разговоре с Магомедом Исмаиловым. В спортивной жизни Дениса Устименко-Вайнштейна было много регалий и наград, но нам известно о них очень мало.

Джиган – двукратный чемпион Украины, серебряный призер Европы и мастер спорта по кикбоксингу. Звучит внушительно! С таким списком можно пробоваться даже в ММА, что рэпер и сделал – по словам Джигана, он провел несколько поединков в смешанных единоборствах.

«Я выходил на профессиональные поединки, а до этого у меня были ночные концерты, поэтому приезжал выступать на большой бой невыспавшимся. Понял, что не нужно гнаться за двумя зайцами, а делать свое дело. Если это было хобби, пусть им и остается», – говорил Джиган в 2012-м.

Смешанные боевые искусства Чемпион FCF MMA погиб после драки в ресторане 2 ЧАСА НАЗАД

Многие поклонники боевых искусств не верят, что Денис действительно выступал на серьезном уровне. В комментариях к каждому связанному со спортом видео Джигана можно встретить скептические комментарии. Вот самые сдержанные:

За последние полгода на ютьюбе вышло много видео со спаррингами Джигана против мощных и не очень бойцов – это Магомед Исмаилов, Евгений Курданов, Артем Тарасов, Михаил Кокляев. Изобилие роликов связано с раскруткой боя против Александра Емельяненко. При этом готовится к нему Джиган с экс-чемпионом М-1 Вячеславом Василевским.

Пока известно только, что схватка пройдет по правилам бокса. От идеи подраться по правилам кикбоксинга почему-то отказались, хотя так у Джигана появился бы мизерный шанс против легенды русских ММА. Тем более Александр сказал прямо – ему неважно, как бить рэпера.

В инстаграме Джиган рассказывал, как дебютировал в профессиональном миксфайте: «2003 год! Мне тут 18, и это мой первый бой в октагоне по профи на официальном турнире по MMA в одесском цирке! Мечтаю найти полное видео с этого боя. А если кто-то знает моего соперника на фото, дайте знать! Не помню имя бойца, вроде бы из Екб. Очень интересно, прошло 16 лет с этого боя. Я тогда попался на рычаг локтя. Рад, что сейчас MMA максимально популярный вид спорта и крутое шоу. Годы зря не потеряны! Тогда я получал 200 долларов за бой и 400 – за победу! Кстати, на шортах вышита моя фамилия – хендмейд».

Поединки Джигана не занесены в Sherdog и Tapology, а там фиксируются даже любительские бои. Промоушн Extreme Fighting Championship, название которого нанесено на канвас, действительно существует. Только он базируется в Южной Африке и основан через шесть лет после поединка Джигана в цирке. Вторая надпись, Oktagon, тоже ничего не дает: такая организация есть в Словакии с 2016-го.

Помимо ролика из одесского цирка пару раз выступления Джигана в октагоне попадали на камеру. Он исполнял золотые хиты прямо из клетки в промоушне Fight Nights, под живое выступление рэпера выходил на поединок Расул Мирзаев. Рэпера также приглашали и в другие страны – в Беларусь и Киргизию.

Ничего непонятно и с другими спортивными ачивками Джигана. Четыре года назад в студии телеканала «Москва 24» ему предложили разобрать страничку в «Википедии». «Здесь достаточно размытая информация, она просто высосана из пальца», – сказал тогда рэпер. С ведущим программы он прошелся по основным пунктам биографии и подробнее остановился на спорте.

– Серебряный призер Европы по кикбоксингу, это правильно?

– Серебряный призер международного турнира Европы по кикбоксингу, – уточнил Джиган, но, к сожалению, не прояснил, под эгидой какой организации проводился турнир.

– Чемпион Украины по рукопашному бою?

– По кикбоксингу.

– Они все напутали здесь! – резюмировал ведущий.

На одной из пресс-конференций перед боем с Емельяненко Джиган добавил деталей о спортивной карьере: «Я мастер спорта по кикбоксингу и также выступал в ММА – у меня несколько профессиональных боев. После окончания кикбоксерской карьеры ушел в ММА. Два раза подряд выиграл чемпионат Украины по кикбоксингу в весе до 73 кг. Мне как раз исполнилось 18 лет, я Украину взял, а за следующую уже дали мастера». В инстаграме артист выкладывал архивные кадры, но не рассказал, на каких соревнованиях они были сняты. «2002. Рассказывать долго», – подписал он пост. В том году рэперу исполнилось 17.

Ни в одном из последних интервью или видео Джиган не говорит о серебре на европейском турнире. На сайте об этом также нет ни слова. К сожалению, видеозаписей поединков рэпера в кикбоксинге, на чемпионате Украины или Европы в свободном доступе найти не удалось. Как и протоколов с результатами турниров, где встретилась бы фамилия Устименко-Вайнштейн. На сайте WAKO (Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга), которая проводит чемпионаты мира и Европы среди любителей, есть отчеты всех турниров с 1977-го по 2019-й. А вот протоколов первенств Украины в свободном доступе не обнаружено.

Мы обращались к представителю Джигана с просьбой предоставить больше информации о спортивной карьере рэпера – видеозаписи, удостоверение мастера спорта, медали за победы на турнирах. Ответа не последовало, но артист опубликовал в инстаграме отрывки боя в ММА и фото удостоверения. Наконец, мы узнали, что Джиган действительно мастер спорта Украины. В приведенном ролике ринг-анонсер сообщил, что Денис – чемпион международного турнира «Черноморский край». К сожалению, на этих словах видео обрывается. Возможно, диктор рассказал что-то еще, но об упомянутом турнире в интернете нет информации.

Во всех букмекерских конторах Джиган идет в сравнении с Емельяненко как явный андердог, но боец ACA Эдуард Вартанян полагает, что вариант с его победой не стоит отметать. Вартанян считает, что уровень Джигана тянет на мастера спорта, и он точно зарубится с Емельяненко конкурентнее, чем стронгмен Михаил Кокляев.

«Из всех последних боев Емельяненко, не считая Маги Исмаилова, Джиган наибольшую конкуренцию составляет. Потому что если сравнивать с Кокляевым, у того вообще 0 уровня. Джиган хотя бы тренировался, был в теме и занимался единоборствами. Соответствует ли уровень Джигана разряду мастера спорта? Да, конечно. Все же зависит от турниров. Если они категории мастерских, вы получаете звание мастера спорта», – сказал Вартанян.

Боец считает, что при грамотном плане на бой у рэпера есть неплохие шансы. Но без хорошего кардио Джигану не обойтись – Вартанян убежден, что артист его не лишен.

«Думаю, что все-таки фаворит Емельяненко, особенно если он будет в хорошей форме. Если не ошибаюсь, бой будет в формате четыре раунда по две минуты. Можно вполне отбегать. В нынешней форме Джиган сможет это сделать, потому что Александр не работает первым номером. Он работает на оттяжках, на отходах, на провалах соперника. Если вы будете вызывать его на себя, высока вероятность, что он сам будет ошибаться. Это надо очень серьезно подготовиться. Если Джиган будет стоять на месте, пытаться защищаться, даст себя расстреливать, конечно, Емельяненко это сделает – у него руки очень быстрые для тяжа. А если Джиган будет сам давить, сам контратаковать, то может даже и выиграть – процентов 15-20», – считает Вартанян.

Восемь лет назад на СТС выходила программа «Богатые и знаменитые» – туда пригласили Джигана, чтобы рассказать о его спортивных скиллах и свести с профессиональным спортсменом Артемом Левиным. Уже тогда Артем был многократным победителем мировых первенств по муай-тай и кикбоксингу как в профессионалах, так и любителях.

К 2021 году Левин добавил еще несколько престижных поясов в кикбоксинге – на турнирах Glory и ACB. Сейчас он работает в зале American Top Team, где помогает с подготовкой Петру Яну, Хорхе Масвидалю, Андрею Орловскому и другим топам UFC. Левин также готовил Михаила Кокляева к бою с Александром Емельяненко. Спортсмен рассказал, что спарринг на съемках той программы действительно был срежиссирован.

«Предложили совместную съемку, просто делать вид, что мы тренируемся – это постановка для видео. Мы лично познакомились в тот день, сейчас иногда общаемся. Предложений о совместных тренировках ко мне не поступало, но все мы понимаем, что это фрик-бои. Когда готовился Кокляев, все осознавали, я в том числе, что это авантюра для Михаила, что шансы на победу сводятся к нулю. Я помог, но, с другой стороны, я тоже понимаю, что мне это нужно, так как это дискредитирует меня как бойца и тренера. Получается, я помогал человеку, а он проиграл. Эти бои привлекают много интереса, но к спорту они имеют мало-мальское отношение», – считает Левин

Боец также не был уверен, что Джиган – мастер спорта, но не исключал такого варианта. «Джиган занимался в клубе «Капитан» в Одессе – это один из самых знаменитых клубов, оттуда вышло много известных тайских боксеров. У него есть база. Мастер спорта – заявление очень амбициозное, и в принципе Джиган нигде не показывал пока значка или корочки (разговор состоялся до публикации Джиганом удостоверения МСУ – Eurosport.ru). Если покажет, я не удивлюсь, но это было очень-очень давно. В начале 2000-х ММА был совершенно другим. Это не те единоборства, которые мы сейчас видим. Тогда все приходили со своей базой, и кроме этого ничего не могли», – сказал Левин.

По мнению спортсмена, форма Джигана далека от идеала, а его шансы на победу над Емельяненко близки к нолю. «В какой сейчас форме Джиган – последние спарринги я видел, он на массе, тяжеловато ему будет. В какой бы форме не был Емельяненко, такого уровня бойцов он должен проходить слегка выпивший, а в Сашином случае даже не слегка. Надеюсь, не будет такого крушения, как в бою с Кокляевым. Я бы на месте Джигана попробовал другой бой, с каким-нибудь блогером», – резюмировал кикбоксер.

Единственный титул Джигана, задокументированный камерами, был не в единоборствах, а в бодибилдинге. В 2014 году рэпер отправился на гастроли в Кишинев и мимоходом занял первое место на чемпионате Молдовы по версии IFBB в категории men’s physique (пляжный бодибилдинг). Есть и медаль с дипломом.

«Много товарищей и знакомых настаивали: «Давай-давай, у тебя все в порядке с этим, ты легко выиграешь там. Я не хотел участвовать, потому что не хотел мазаться этим маслом. Мне сказали, что там можно надеть шорты, не надо быть в трусах. Было и было. Я за неделю, наверное, был к этому готов. У меня еще и концерт был в этот день», – рассказывал Джиган.

Удивительно, что непрофессиональный бодибилдер так легко взял чемпионат страны, фактически без подготовки. Но уровень чемпионата Молдовы существенно ниже, чем в России. В 2014-м Джиган находился в приличной форме, но смог бы он потягаться с бодибилдерами в России? Чтобы прояснить этот вопрос, достаточно сравнить участников чемпионатов двух стран по men’s physique.

Но красивый рельеф в бою с Емельяненко не поможет. Опыт выступлений по кикбоксингу и ММА тоже вряд ли станет решающим фактором. Рэпер считает, что его шансы победить равны 50% – будь Джиган даже пятикратным чемпионом мира по кику, с таким длительным застоем он себя немного переоценивает.

Смешанные боевые искусства Тяжеловес UFC после победы выпил пивка через сандалию. Зачем? 6 ЧАСОВ НАЗАД