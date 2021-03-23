Боец тяжеловесного дивизиона UFC Тай Туйваса отпраздновал победу на турнире UFC on ESPN 21 (UFC Vegas 22). 28-летний крепыш радовался нокауту в первом раунде, передал привет на родину, в Австралию.
«Каждый раз, когда мы приезжаем в Вегас, всегда делаем это, и вот это случится вновь», – заявил Туйваса. Затем он взял тапочек с логотипом UFC, бутылку пива, прислонил обувь ко рту и налил напиток через сандалию. Таю было откровенно неудобно, часть лагера пролилась на худи, но все же файтер сделал несколько глотков из тапка.
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Пить из обуви – практика, которая восходит к Средним Векам и которая широко распространена в Австралии. В начале XX века люди пили шампанское из дамской туфельки, и это считалось жестом пожелания удачи, а затем и веселой вечеринки.
- Туйваса уже трижды пил из обуви после побед в UFC, причем дважды ему разрешали делать shoey прямо в клетке.
- Также на подиумах подобный жест вытворяет австралийский гонщик «Формулы-1» Даниэль Риккардо.
- Тай Туйваса в основном карде турнира UFC on ESPN 21 (UFC Vegas 22) нокаутировал Харри Хансакера на 50-й секунде первого раунда. Хансакер – боец на коротком уведомлении и подписал соглашение за неделю до ивента.
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