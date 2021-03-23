Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов исключен из рейтингов промоушна. Бойца убрали из списков, так как он официально объявил о завершении карьеры.

В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий Хабиб шел на первом месте, теперь на первую строчку вернулся Джон Джонс. Американский экс-чемпион в полутяжелом весе долгое время лидировал в рейтинге P4P, но Нурмагомедов сместил его после победы над Джастином Гэтжи.

В рейтинге легкого веса больше нет чемпиона – он определится 16 мая на турнире UFC 262 в поединке между Чарльзом Оливейрой (3-й номер) и Майклом Чендлером (5-й). Лидирует в дивизионе по-прежнему Дастин Порье.

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Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года и подтвердил, что не вернется в октагон и освободит чемпионский пояс, в марте 2021-го.

Хабиб займется тренерством. Помимо подготовки спортсменов из своей команды, он приступит к работе с экс-чемпионом UFC Люком Рокхолдом.

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