Опубликовано 23/03/2021 в 09:38 GMT | Обновлено 23/03/2021 в 09:40 GMT

В Моздоке погиб боец смешанных единоборств Алан Хадзиев. Он участвовал в драке в ресторане и получил смертельное ранение.

Инцидент произошел в ночь на 23 марта. Драка случилась в ресторане «Вегас», помимо Хадзиева в результате стычки погиб еще один мужчина, местный предприниматель. Другой пострадавший получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Baza.

Алан Хадзиев – двукратный чемпион по версии FCF MMA.

FCF MMA – полноконтактный рукопашный бой. Международная федерация полноконтактного рукопашного боя называет направление экстремальным стилем смешанных единоборств.

В последнее время Хадзиев также выступал в кулачных боях.

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