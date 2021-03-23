В Моздоке погиб боец смешанных единоборств Алан Хадзиев. Он участвовал в драке в ресторане и получил смертельное ранение.
Инцидент произошел в ночь на 23 марта. Драка случилась в ресторане «Вегас», помимо Хадзиева в результате стычки погиб еще один мужчина, местный предприниматель. Другой пострадавший получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Baza.
- Алан Хадзиев – двукратный чемпион по версии FCF MMA.
- FCF MMA – полноконтактный рукопашный бой. Международная федерация полноконтактного рукопашного боя называет направление экстремальным стилем смешанных единоборств.
- В последнее время Хадзиев также выступал в кулачных боях.
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