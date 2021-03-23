В японской Нагое прошел турнир по смешанным единоборствам Rizin 27. В первом поединке основного карда встречались тяжеловесы Цуйоси Сударио и Кадзуси Мийямото. Они дрались в категории до 120 килограммов.

С первого гонга Мийямото бросился на сопернике и тут же пропустил ответный апперкот в голову. Кадзуси оборонялся ногами и не подпускал к себе Сударио. Он встал, но совершил главную ошибку – повернулся к противнику спиной. Поэтому в момент подъема врага на ноги Цуйоси четко попал кулаком в подбородок.

Сударио бросился на добивание, но арбитр уже зафиксировал его победу. Чтобы спасти поверженного бойца, рефери в ринге прыгнул на чемпиона и оттащил его от тела Мийямото. Триумфатор же наносил новые удары по сопернику, пока доставала рука.

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В Rizin признали этот нокаут самым быстрым в истории промоушна. Для досрочного завершения поединка Сударио хватило шести секунд.

Для Цуйоси Сударио (настоящее имя – Таканофудзи Сандзё) этот бой стал третьим в Rizin. Бывший борец сумо идет с рекордом 3-0 и пока не знает поражений.

42-летний Кадзуси Мийямото в этом поединке дебютировал в профессиональном MMA. Ранее он на протяжении 20 сезонов выступал в рестлинге под никнеймом Великий Кадзуси.

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