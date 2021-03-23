Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что продолжит выступление в смешанных единоборствах.

«Сюрприз-сюрприз, я возвращаюсь, чтобы разгромить всех», – написал Чимаев в инстаграме. Он тегнул в записи президента промоушна Дэйну Уайта.

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Его менеджер Али Абдель-Азиз также подтвердил, что 26-летний швед чеченского происхождения готов к новому выходу в октагон. «Хорошие новости о волке Хамзате Чимаеве – скоро», – запостил Абдель-Азиз в сторис инстаграма.

В начале марта Чимаев объявил о завершении карьеры в UFC. У полусредневеса трижды сорвался поединок с Леоном Эдвардсом, после чего промоутеры отменили их бой и дали британцу нового соперника Белала Мухаммада, который вышел на коротком уведомлении.

Президент UFC Дэйна Уайт опроверг окончание выступлений Хамзата в клетке. Он объяснил решение файтера плохим восстановлением после перенесенной коронавирусной инфекции и сообщил, что Чимаев вернется в октагон.

26-летний боец стартовал в UFC с трех досрочных побед, две последние он одержал в первых раундах.

По итогам сезона-2020 Чимаева признали лучшим дебютом года.

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