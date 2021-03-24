Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца Александра Шлеменко, который назвал рэпера Моргенштерна «бесом».

«Саша, все правильно. На самом деле, ценности поменялись, и самое страшное в этом – дети. Чужих детей не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

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После завершения карьеры в UFC Хабиб объявил о намерении заняться тренерской деятельностью.

Рекорд Нурмагомедова в смешанных единоборствах – 29-0.

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