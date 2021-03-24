Украинский боксер Александр Усик рассказал, что получил от президента UFC Дэйны Уайта предложение попробовать себя в смешанных единоборствах.

«Мне недавно Дэйна Уайт написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: «Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов». Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать», – сказал 34-летний Усик в интервью XSport

Усик – обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе.

Вынужденная пауза может возникнуть, если о бое за титул договорятся Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что украинец готов согласиться на проведение этого поединка за отступные.

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