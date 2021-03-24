Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал кампанию российских бойцов против рэпера Моргенштерна. Лещенко оценил слова Хабиба Нурмагомедова и завил, что экс-чемпион UFC и одизоный музыкант стоят для него в одном ряду в плане выхода за рамки.

«Я не осуждаю Хабиба, но все зависит от нормы человеческой культуры. Он тоже делал импульсивные вещи, которые мне претят. Но человек всегда решает сам, что ему говорить и делать: перепрыгивать ли ему через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону. Не могу сказать, что его высказывания звучат лицемерно, но они появляются от вседозволенности на волне бешеной популярности. Моргенштерна и Хабиба я могу поставить в один ряд в этом плане. Что Хабиб иногда выходит за рамки общепринятых норм, что Моргенштерн.

Мы жили в таком обществе, где цензура превалировала над всем, поэтому не хочется, чтобы кто-то решал за нас – что слушать можно, а что нельзя. С другой стороны, нужно «фильтровать базар», в сегодняшней гонке за хайпом об этом забывают. У государства есть свои представления нормы морали, но в первую очередь надо быть цензором самому себе.

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Как отреагирую, если мои внуки будут слушать Моргенштерна? А что я могу сделать, в интернете человек может смотреть и слушать все, что угодно, вплоть до порнографии. Воспитанием должна заниматься семья, а не государство. Главное – выработать правила, которые удобны тебе и не обижают посторонних. Есть твоя территория, а есть территория другого человека», – цитирует Лещенко Sport24

Помимо Хабиба, Моргенштерна раскритиковали боец Александр Шлеменко и боксер Денис Лебедев.

Нурмагомедов официально завершил карьеру и лишился пояса UFC в легком весе.

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