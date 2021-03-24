Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков присоединился к бойцам, критикующим рэпера Моргенштерна.
«Я поддерживаю Хабиба и всех, кто выступил против Моргенштерна! Надо запрещать подобные выступления. Должна быть цензура, которая будет отсеивать все лишнее. Чтобы не было вот таких примеров. А то молодежь это все слушает и впитывает в себя. Что я хочу сказать Моргенштерну? Чтобы он следил за своим поведением. Надо думать о будущем страны, а не о том, как заработать деньги», – приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».
- Против Моргенштерна уже высказывались бойцы Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко, а также боксер Денис Лебедев и дзюдоист Дмитрий Носов.
- Самый популярный клип Моргенштерна набрал 106 млн просмотров на ютьюбе – это совместное с Элджеем видео Cadillac.
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