Опубликовано 24/03/2021 в 18:41 GMT | Обновлено 24/03/2021 в 18:43 GMT

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич хочет подраться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри. Американец готов провести схватку по правилам бокса, если победит Фрэнсиса Нганну на UFC 260.

«Бокс – совсем другой вид спорта в нем важна техника. Я считаю, это более честный поединок, чем когда люди дерутся по правилам ММА. В смешанных единоборствах мы хоть и деремся в стойке, но можем также бить ногами, проводить тейкдауны. Боксеры к такому не приучены», – приводит слова Миочича Daily Star

Миочич подерется с Нганну утром 28 марта. Защита пояса в тяжелом весе станет для него седьмой.

Стипе уже отстаивал титул в поединке с Нганну. В январе 2018-го американец с хорватскими корнями победил елиногласным решением.

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