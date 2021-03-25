Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Хамзата Чимаева, подробно рассказал о возвращении полусредневеса в октагон и поделился его планами.

«Скорее всего, он начнет тренироваться в середине апреля, а в начале июля уже хочет провести бой. Он по-прежнему на лечении, каждый день принимает лекарства, но ему гораздо лучше. В качестве соперника рассматриваем Нила Магни. Хамзат занимается спортом всю жизнь, и он ужасно чувствовал себя, когда понял, что не может тренироваться.

Мы разговаривали на этой неделе, и он сказал мне, что в качестве нового спецметода тренировок собирается освоить плавание с аллигаторами и акулами», – цитирует Абдель-Азиза ESPN

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26-летний Чимаев – боец чеченского происхождения, выступающий за Швецию.

Статистика в смешанных единоборствах – девять побед и ноль поражений.

Боец объявил о завершении карьеры в UFC в марте из-за проблем со здоровьем, но передумал.

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