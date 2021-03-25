На любительском турнире по смешанным единоборствам во Флориде произошла стрельба среди зрителей.

Болельщики поссорились, и тогда один из них достал пистолет и выстрелил в воздух. О произошедшем рассказал бывший боец UFC Эктор Ломбард. «Парень только что стрелял из пистолета посреди боя на любительском шоу. Позорное и жалкое поведение труса испортило грандиозный бойцовский вечер», – написал он.

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Охрана пыталась взять все под контроль, а диктор призывал запаниковавших зрителей к спокойствию. TMZ сообщает , что никаких арестов по итогам инцидента произведено не было, но полиция расследует инцидент, который произошел 20 марта.

43 летний кубинец Эктор Ломбард выступал в UFC в 2012-2018 годах, ранее был чемпионом Bellator.

Статистика экс-бойца – 34 победы, 10 поражений и одна ничья.

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