Опубликовано 25/03/2021 в 18:33 GMT | Обновлено 25/03/2021 в 18:33 GMT

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял первое место среди пользователей инстаграма в России по лайкам и комментариям.

Вовлеченность страницы спортсмена составила 21,6 млн лайков и комментариев. Второе место заняла телеведущая Ксения Бородина, у нее 16,7 млн лайков и комментов. Третья – визажист Гоар Аветисян, которая набрала более 10 млн лайков и комментариев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года и подтвердил, что не вернется в октагон и освободит чемпионский пояс, в марте 2021-го.

Хабиб займется тренерством. Помимо подготовки спортсменов из своей команды, он приступит к работе с экс-чемпионом UFC Люком Рокхолдом.

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