Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал третий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американским бойцом Дастином Порье.

«Меня спрашивали про Дастина. Он сам выбрал этот бой и это очень умно с его стороны. Это нужно было сделать. Это большой бой для него: парень пахал всю жизнь, всю карьеру, чтобы оказаться на этом месте. Есть примеры других бойцов, которые, оказываясь в такой ситуации, выбирали неправильный бой. Это было главной ошибкой их жизни. Вероятно, бой пройдет в июле – звучит хорошо», – заявил Уайт.

Смешанные боевые искусства Хабиб – лучший в России по лайкам и комментам в инстаграме 18 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее сообщалось , что Порье отказался от титульного поединка в легком весе ради очередного боя с Макгрегором. Теперь за вакантный пояс, который оставил Хабиб Нурмагомедов, в мае сразятся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

Первый бок Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году и закончился победой Конора.

Реванш разыграли в начале 2021-го – Порье нокаутировал соперника во втором раунде.

Смешанные боевые искусства На MMA-турнире в США произошла стрельба. Поругались зрители ВЧЕРА В 07:30