В ночь с 27 на 28 марта в Лас-Вегасе в спортивном комплексе UFC APEX состоится номерной турнир UFC 260, главным боем которого станет реванш между американо-хорватом Стипе Миочичем и франко-камерунцем Франсисом Нганну. Также в турнире примет участие двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар.

Основной кард

Стипе Миочич (США) – Франсис Нганну (Франция)

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Это будет реванш между бойцами, на кону – титул UFC в тяжелом весе;

В первом поединке, который состоялся 20 января 2018 года, Миочич победил единогласным решением судей;

С момента того боя Стипе провел три боя (все – против Дэниела Кормье) и дважды был сильнее. На счету Нганну 5 боев и 4 победы (все – КО или ТКО).

Взвешивание показало, что Миочич легче Нганну на 13 кг (106 против 119).

Тайрон Вудли (США) – Висенте Луке (Бразилия)

Шон О'Мэлли (США) – Томас Алмейда (Бразилия)

Джиллиан Робертс (Канада) – Миранда Маверик (США)

Джейми Маларки (Австралия) – Кхама Уорти (США)

Прелимы

Джаред Гуден (США) – Абубакар Нурмагомедов (Россия)

Для каждого из бойцов это будет второй поединок под эгидой UFC;

В первом поединке в организации Абубакар проиграл Давиду Заваде, Джаред – Алану Джобэну.

Котировки букмекеров

Абубакар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Что касается главного боя вечера, то в нем букмекеры видят фаворитом Франсиса Нганну. Но небольшим – 1,72 против 2,15 на Миочича. Возможно, играет роль тот факт, что француз идет на лучшей серии (четыре победы против двух), а также на четыре года моложе своего соперника.

Абубакар Нурмагомедов – лидер у контор в бою против Джареда Гудена. На победу американца можно поставить с коэффициентом 2,95, на россиянина – 1,4.

Где и когда смотреть

Бой с участием Абубакара Нурмагомедова начнется между 3 и 6 часами утра – именно в это время состоятся прелимы. Поединки основного карда стартуют в 6:00, посмотреть все бои можно в приложении UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ, а также на видеосервисах Wink и more.tv.

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