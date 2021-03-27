В ночь с 27 на 28 марта в Лас-Вегасе в спортивном комплексе UFC APEX состоится номерной турнир UFC 260, главным боем которого станет реванш между американо-хорватом Стипе Миочичем и франко-камерунцем Франсисом Нганну. Также в турнире примет участие двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар.
Основной кард
Стипе Миочич (США) – Франсис Нганну (Франция)
Смешанные боевые искусства
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- Это будет реванш между бойцами, на кону – титул UFC в тяжелом весе;
- В первом поединке, который состоялся 20 января 2018 года, Миочич победил единогласным решением судей;
- С момента того боя Стипе провел три боя (все – против Дэниела Кормье) и дважды был сильнее. На счету Нганну 5 боев и 4 победы (все – КО или ТКО).
Взвешивание показало, что Миочич легче Нганну на 13 кг (106 против 119).
Тайрон Вудли (США) – Висенте Луке (Бразилия)
Шон О'Мэлли (США) – Томас Алмейда (Бразилия)
Джиллиан Робертс (Канада) – Миранда Маверик (США)
Джейми Маларки (Австралия) – Кхама Уорти (США)
Прелимы
Джаред Гуден (США) – Абубакар Нурмагомедов (Россия)
- Для каждого из бойцов это будет второй поединок под эгидой UFC;
- В первом поединке в организации Абубакар проиграл Давиду Заваде, Джаред – Алану Джобэну.
Котировки букмекеров
Абубакар Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Что касается главного боя вечера, то в нем букмекеры видят фаворитом Франсиса Нганну. Но небольшим – 1,72 против 2,15 на Миочича. Возможно, играет роль тот факт, что француз идет на лучшей серии (четыре победы против двух), а также на четыре года моложе своего соперника.
Абубакар Нурмагомедов – лидер у контор в бою против Джареда Гудена. На победу американца можно поставить с коэффициентом 2,95, на россиянина – 1,4.
Где и когда смотреть
Бой с участием Абубакара Нурмагомедова начнется между 3 и 6 часами утра – именно в это время состоятся прелимы. Поединки основного карда стартуют в 6:00, посмотреть все бои можно в приложении UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ, а также на видеосервисах Wink и more.tv.
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