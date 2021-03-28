В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 260, главным поединком в котором стала титульная встреча между тяжеловесами Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. Камерунец шел на 1-й строчке рейтинга и был фаворитом в бое с чемпионом – в итоге схватка завершилась нокаутом во 2-м раунде.

Сначала Нганну отправил Миочича в нокдаун, а затем добил американца на канвасе. Фрэнсис стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. В следующем поединке он встретится с Джоном Джонсом, который поднялся из полутяжелого дивизиона. Бой камерунца и Миочича стал реваншем – в 2018-м единогласным решением судей победил экс-чемпион.

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В со-главном поединке вечера другой бывший чемпион, Тайрон Вудли, встретился с бразильцем Висенте Люке. Бойцы полусреднего веса провели в клетке меньше раунда. Спортсмены отправили друг друга в нокдаун, а затем Люке одолел Вудли в партере приемом д'Арсе. Для Тайрона поражение стало четвертым подряд, Люке выиграл третий бой кряду.

Еще одним важным поединком мейнкарда стало возвращение Шона О'Мэлли. Американский боец легчайшего веса проиграл в прошлой встрече с Марлоном Верой из-за травмы ноги. В бое с Томасом Алмейдой О'Мэлли доминировал всю встречу и мог закончить ее уже в первом раунде, но не стал добивать соперника. В итоге Шон закончил бой в третьей пятиминутке мощным размашистым ударом по лежащему после нокдауна Алмейде.

В турнире принял участие один боец из России – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар. Российский средневес единогласным решением судей одолел американца Джареда Гудена (30:27, 30:27, 30:27). В углу Абубакара находились Хабиб, Хавьер Мендес и еще один боец UFC из семьи Нурмагомедовых, Умар. Благодаря победе Абубакара братья Нурмагомедовы установили уникальное достижение в истории организации: они стали первой и пока единственной тройкой братьев в UFC с победой в промоушне.

Бонусы по 50 тысяч долларов за лучший бой турнира получили Тайрон Вудли и Висенте Люке, такую же сумму за выступление вечера заработали Фрэнсис Нганну и Шон О'Мэлли.

Следующий турнир состоится 10 апреля, главным боем на UFC on ABC станет встреча Марвина Веттори и Даррена Тилла.

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